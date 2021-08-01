Николай Панков: Для меня День железнодорожника — это личный праздник

Николай Панков

Депутат Государственной думы России Николай Панков в своем Instagram-канале поздравил жителей России с Днем железнодорожника.

«Для меня это личный праздник, сам из семьи железнодорожников. Не понаслышке знаю о труде представителей этой профессии. В детстве жили в бараке, неподалеку от железной дороги. Помню, как школьником помогал родителям в расчистке путей от снега», - отметил он.

Николай Панков рассказал, что его родители работали на железной дороге. Например, мама была монтером путей, а отец занимался ремонтом.

«Приятно смотреть, как сейчас развивается наша Приволжская железная дорога. Высококвалифицированные сотрудники обеспечивают перевозку и безопасность наших граждан. В вагонах — чистота, комфорт. Строятся новые перегоны, появляются новые маршруты. Много чего в планах. Большой шаг вперед сделан в этой сфере», - уверен Николай Панков.

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