Вячеслав Володин зарегистрирован кандидатом в депутаты Госдумы от Саратовской области

Вячеслав Володин. Фото из группы "Володин. Саратов" в соцсети ВК

Вячеслав Володин зарегистрирован в качестве кандидата в депутаты Государственной думы России.

- Сегодня окружная избирательная комиссия зарегистрировала Вячеслава Володина кандидатом в депутаты Государственной Думы по Саратовскому одномандатному округу №163, — сообщает телеграм-канал «Володин.Саратов».

В одномандатный округ №163 входят три района Саратова — Кировский, Фрунзенский и Ленинский, три муниципалитета Саратовского района — Дубки, Расково и Соколовый, а также районы области: Базарно-Карабулакский, Петровский, Новобурасский, Балтайский, Татищевский и ЗАТО Светлый.

Напомним, выборы пройдут 17-19 сентября.

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