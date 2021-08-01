Сегодня, 1 августа, в Ленинском районе Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщают «Концессии водоснабжения».

< p> Для ремонта трубопровода на Московском шоссе 63 ограничили водоснабжение по следующим адресам: Пионерская, Камышовая, Московское ш., 61-69, Московское ш., 53-89 (нечётные номера).

Вернуть воду обещают к 3 часам завтрашнего дня.

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