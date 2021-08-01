По итогам июля сайт «КП-Саратов» продолжает лидировать по доле местных читателей

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По итогам июля 2021 года сайт "КП-Саратов" удерживает лидерство по доле местных читателей. 57% читателей из Саратовской области - самый высокий показатель среди новостных сайтов региона.

За июль "КП-Саратов" посетили более 204 тыс. уникальных пользователей, это второй показатель в регионе по итогам июля, после "Взгляд-инфо". На третьем месте с большим отставанием сайт "Версия-Саратов" (150 тыс. посетителей), на четвертом ИА Регион 64 (149 тыс.), на пятом "Свободные новости" (144 тыс.)

В топ-10 входит также АиФ-Саратов (65,7 тыс. уникальных посетителей) с высоким процентом местных читателей - 41%.

Вплотную к топ-10 подобрался по итогам июля еще один сайт холдинга "Волга-медиа" - "Новости Саратова" (40,4 тыс. уникальных посетителей).

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