Подготовлен проект нового противотуберкулезного диспансера в Саратове

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Вячеслав Володин в Саратове обсудил планы по строительству нового противотуберкулезного диспансера, который рассчитан на 700 круглосуточных коек. Нынешняя действующая больница находится в центре Саратова. По всем нормам такие больницы должны находиться за пределами города.

Проектирование нового противотуберкулезного диспансера завершено. «Будем делать все, для того чтобы проект был реализован», – отметил Володин.

Вячеслав Володин призвал региональные власти решать вопрос строительства служебного жилья для будущих сотрудников.

- Область должна взять на себя обязательства по строительству жилья. Это должно стать нормой при строительстве больших больниц – инфекционной, онкологической, противотуберкулезной. Принимайте решения, чтоб добираться было недалеко тем, кто получит жилье, – сказал Володин.

По проекту новый диспансер будет площадью 80 тыс. кв. м. В нем предусмотрены различные отделения, в том числе для детей, а также школа для обучения детей, находящихся на лечении. Отделения диспансера будут оснащены самым современным медицинским оборудованием. Это позволит собрать все разрозненные отделения в один комплекс.

- Если говорить о строительстве трех больниц, – инфекционной, онкологической, противотуберкулезной, – главное, что здесь людям можно будет оказать качественную помощь, – отметил Вячеслав Володин.

Обсудили и судьбу здания на Вольской, в котором сейчас находится диспансер. Это объект культурного наследия регионального значения «Дом саратовских губернаторов», его планируют отреставрировать. Проект уже подготовлен.