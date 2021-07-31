На Волге спасли троих детей, которых родители отпустили одних на надувной лодке

Дрейфовавших на лодке детей успели спасти

Днем 31 июля в Духовницком районе Саратовской области спасли троих детей, которые два часа дрейфовали на заглохшей моторной лодке по Волге на расстоянии более полукилометра от берега.

Сегодня сотрудники областной службы спасения и ГИМС спасли троих детей в Духовницком районе Саратовской области.

Компания взрослых, отдыхающая на берегу, отпустила покататься на моторной лодке без сопровождения взрослых троих детей. В какой-то момент на винт лодки намоталась веревка и мотор заглох. Два мальчика и одна девочка, каждому из которых десять лет, стали удаляться от берега и два часа до приезда спасателей рыдающие дети находились одни на акватории Волги под палящим солнцем.

Спасатели облспаса совместно с сотрудниками ГИМС помогли ребятам вернуться на берег.

- Стоит ли разбирать эту ситуацию, чтобы дать оценку тому, какая опасность угрожала детям? Вчера было объявлено штормовое предупреждение по области (на сутки). Компания отдыхала на "диком" пляже, никто не смог им помочь, не было спасателей на лодке, буйков. Детям разрешили самостоятельно управлять моторной лодкой и отпустили кататься без спасательных средств, жилетов, кроме того, в лодке не было весел, дети не смогли управлять ей и приплыть к берегу самостоятельно.

По счастливой случайности все обошлось благополучно, не было ветра, который мог бы перевернуть лодку, быстро приехали спасатели, - сообщил руководитель областного управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин в инстаграм управления.