В Саратовской области снова побит рекорд по смертности от коронавируса

За минувшие сутки в Саратовской области от коронавируса скончались 18 человек. Это рекордный суточный показатель с начала пандемии.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения "КП-Саратов" подтвердили, что к утру 31 июля погибли еще 18 человек - это одиннадцать женщин и семеро мужчин в возрасте от 50 до 75 лет.

Таким образом общее число погибших в регионе от пандемии коронавируса составило уже 1747 человек.

Напомним, рост заболеваемости в регионе продолжается, только за последние сутки заразились еще 259 жителей Саратовской области.