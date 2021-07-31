Саратовской области предоставят бюджетный кредит на 9,3 млрд рублей

Саратовской области из федерального бюджета предоставят бюджетный кредит в размере 9,3 млрд рублей. Эти деньги пойдут на погашение региональных и муниципальных долгов, которые набрали ранее в виде обязательств по ценным бумагам и коммерческим кредитам. Об этом сообщили в министерстве финансов региона.

Сегодня в структуре госдолга региона «дешевые» бюджетные кредиты занимают большую часть, однако 42,2% объема – дорогие коммерческие заимствования.

В составленном экспертами РИА Рейтинг очередном рейтинге регионов РФ по итогам полугодия 2021 года по уровню долговой нагрузки Саратовская область оказалась на 70 месте из 85.

Уровень долговой нагрузки рассчитывался как отношение государственного долга субъекта РФ на 1 июля 2021 года к налоговым и неналоговым доходам регионального бюджета за последние двенадцать месяцев (с 01.06.2020 г. по 01.06.2021 г.).

В Саратовской области этот показатель составил 68,9% против 76,1% в июне прошлого года. Это означает, что регион не увеличивает долг, сокращая дорогие кредиты, и при этом увеличивая собственные доходы.