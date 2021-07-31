Радаев потребовал разрывать контракты со слабыми подрядчиками на ремонте дорог в Саратове

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Губернатор Валерий Радаев обратил особое внимание на качество и срок проведения работ по ремонту тротуаров и дорог в Саратове.

- Если подрядчик не справляется — отстраняйте, разрывайте контракт. У нас большой объём работ в Саратове, нужно все сделать качественно и в срок, - заявил он в ходе поездки по объектам 31 июля вместе с главой администрации города Михаилом Исаевым.

На участке ул. Чернышевского между ул.Провиантской и ул.Вольской подрядчик доложил, что планируется провести комплексное благоустройство данной территории.

- Здесь рядом находится наш главный ковидный госпиталь — вторая городская больница. Поэтому зелёная зона здесь необходима, — подчеркнул глава региона.

Сейчас ремонт проводится на 56 участках тротуаров и на 12 дорожных участках. Всего работы в городе ведутся в рамках третьего (завершение работ на подходах к соцобьектам) и четвертого (исторический центр) этапов.

На сегодняшний день завершены работы: Волжский район - 72% (3 этап) 53 % (4 этап); Заводской район — 100% (3 этап); Кировский район — 62 % (3 этап) и 63 %(4 этап); Ленинский район — 99% (3 этап); Октябрьский район — 60 % (3 этап) и 100% (4 этап); Фрунзенский район — 76% (3 этап) и 85 % (4 этап).