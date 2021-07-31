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Происшествия31 июля 2021 11:16

К условному сроку приговорен житель Саратова за распространение экстремистских материалов

Материалы призывали к насильственным действиям в отношении приверженцев ислама и представителей негроидной расы
Источник:kp.ru
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Экстремиста выявили работники УФСБ по Саратовской области

Экстремиста выявили работники УФСБ по Саратовской области

Приговором Заводского районного суда Саратова житель областного центра признан виновным в распространении экстремистских материалов. Он приговорен к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев и запретом администрирования интернет-ресурсов на год.

УФСБ России по Саратовской области в социальной сети «Вконтакте» в сообществах «Уличные Драки» и «Правые» обнаружило распространение экстремистских материалов, призывающих к разрушительным, насильственным действиям в отношении приверженцев ислама и представителей негроидной расы.

Распространителя праворадикальной идеологии, и публичных призывов к жителям Саратовской области об участии в экстремистской деятельности, выявили и завели на него уголовное дело. На первый раз он отделался условным сроком.