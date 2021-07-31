За сутки коронавирус в Саратовской области поразил 259 человек

К утру 31 июля в Саратовской области зарегистрировано еще 259 новых случаев коронавируса за сутки. Выздоровели за сутки 217 больных.

Больше всего новых пациентов в Саратове – 87 человек, в Энгельсском районе -33, в Балаковском – 27, в Балашовском и Петровском районах по 10.

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 101, с признаками ОРВИ — 150

Больше всего новых случаев среди людей старше 60 лет – 94. Много зараженных также в возрасте 30-39 лет – 50 человек.

Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии в Саратовской области достигло 73 074 человек, выздоровели 68198 пациентов.