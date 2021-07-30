Наркоману, который отрезал голову ребенку в Энгельсе, запросили 21 год тюрьмы

В Саратовской области 30 июня в ходе прений по уголовному делу об убийстве ребенка представитель прокуратуры озвучил срок, который предлагается назначить обвиняемому 48-летнему мужчине.

Напомним, 20 ноября 2020 года в доме ну улице Рабочих маевок мужчина в состоянии наркотического опьянения сначала избил 6-летнего сына своего знакомого, а потом несколькими ударами ножа практически отсек ему голову. Уже в тело мертвого ребенка убийца еще несколько раз воткнул нож.

- Прокуратурой Саратовской области в суде поддерживается государственное обвинение по уголовному делу в отношении 48-летнего жителя г. Энгельса, обвиняемого в убийстве малолетнего, совершенном с особой жестокостью, а также надругательстве над его телом, - уточнили в прокуратуре.

Здесь предложили назначить окончательное наказание в виде 21 года 2 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с ограничением сроком на 1 год.

Суд над жителем Энгельса продолжается.