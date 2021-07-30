Похолодание придет в Саратовскую область в середине следующей недели

Замначальника областного гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала «КП-Саратов» о том, когда в Саратовскую область придет похолодание.

- Ослабление жары ожидается 4-го августа, когда изменится направление воздушных потоков с западного на северное и северо-восточное. В ближайшие дни у нас преобладающее направление западное. Ветер слабый в связи с тем, что у нас сейчас маломеняющееся поле атмосферного давления и поток можно просчитать по схема идет с западного направления. Средняя скорость ветра – 3-8 метров в секунду. Ожидаются порывы, они будут связаны с грозовой деятельностью, шквалистого характера, кратковременные, но достаточно сильные – от 15 до 21 метров в секунду. Но мы знаем, что время шквала измеряется несколькими секундами, - рассказала синоптик.

Напомним, в течение ближайших дней в Саратовской области ожидаются жара, ливни, грозы и град.

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