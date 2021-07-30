Саратовская администрация поручила дорожникам не устраивать пробки

Администрация Саратова прокомментировала утреннюю публикацию «КП-Саратов» о проведении дорожных работ в час пик.

- На участке проспекта 50 лет Октября на участке от ул. Алексеевская до ул. Техническая проводился ремонт дорожного покрытия. Основные работы завершены, заменено порядка 3,5 тысяч кв. м деформированного асфальта. Подрядной организации дано поручение пересмотреть график производства работ (уборка строительного мусора, восстановление тротуарной зоны и т.д.), - пишут чиновники.

Напомним, сегодня, 30 июля, утром дорожники вели работы на 50 Лет Октября, из-за чего образовались пробки.

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