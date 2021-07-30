Работники троллейбуса №109 показали условия в их диспетчерской в Энгельсе

Сотрудники троллейбуса №109 прислали в редакцию «КП-Саратов» видео, на котором показали условия в энгельсской диспетчерской. Напомним, намедни мы писали об ужасающих условиях, в которых 80 водителям и кондукторам предполагается отдыхать. На публикацию также отреагировали в МУП «Энгельсэлектротранс»:

- Показанный на видео санузел не имеет отношения к предприятию. Для сотрудников, работающих на маршруте Саратов-Энгельс, организован временный биотуалет, выделено помещение для отдыха и принятия пищи, где в настоящее время проведен ремонт. Кроме того, с администрацией Энгельса прорабатывается вопрос о выделении земельного участка и выдаче разрешения на установку стационарного круглогодичного санузла, - прокомментировал директор предприятия Александр Кузьмин.

Ни слова о том, почему в диспетчерской стоит холодильник со свалки, почему комната для отдыха почти сотни человек такая маленькая, и кто ответит за погубленное здоровье умолявшей не отправлять её на длинный маршрут кондуктора Ольги Смекалиной, сказано не было. Кстати, как оказалось, портрет Ольги висит на стене почета в СГЭТ. Вот так там относятся к преданным делу сотрудникам.

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