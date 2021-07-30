Леса Саратовской области в большой опасности из-за жары

Замначальника областного гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала о притаившейся в лесах Саратовской области опасности – пожарной. Напомним, за минувшие сутки в регионе произошли пять лесных пожаров.

По словам синоптика, из-за устоявшейся в регионе сильной жары и недельного отсутствия сильных осадков пожароопасность стала сильна, как никогда:

- Подобный температурный режим и режим распределения осадков как раз обусловили интенсивное нарастание показателей пожарной опасности. На текущий момент на территории области наблюдается высокая и в Красноармейском районе – чрезвычайная пожарная опасность, пятый класс горимости. При этом, конечно, погодные условия будут способствовать нарастанию интенсивности этих явлений, а осадки, которые мы прогнозируем, будут понижать уровень пожарной опасности только в районах выпадения.

Напомним, в ближайшие выходные в регионе сохранится жара, обещают кратковременные ливни, шквалы и град. Самые сильные дожди пройдут сегодня, 30 июля,

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