В Саратове из поезда №31 украли телефон за 8 тысяч, а из фирменного №9 – за 99 тысяч рублей

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Сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте сраскрыли две похожих кражи телефонов у проводников в поездах московского направления.

В один день у ним поступило два заявления о краже – от проводника пассажирского поезда № 31 сообщением «Саратов – Москва» и от проводника другого поезда - № 9 сообщением также «Саратов – Москва».

С помощью камер видеонаблюдения вычислили подозреваемого. Им оказался нигде не работающий 30-летний житель Энгельса.

На железнодорожном вокзале станции Саратов-1 он зашел сначала в один пассажирский поезд, где, проходя по составу, увидел открытую дверь служебного купе проводников. Оттуда он прихватил один телефон, а затем он зашел в другой пассажирский поезд и сработал по той же схеме.

Сумма причиненного имущественного ущерба по первому факту составила более 8200 рублей, по второму – свыше 99000 рублей.

Возбуждено два уголовных дела о кражах, подозреваемый отпущен под подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.