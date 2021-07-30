В Саратовской области ожидаются сильные грозы и град

По данным гидрометцентра Саратовской области завтра, 31 июля, местами в регионе ожидаются грозы с ливневым дождем.

Также возможно шквалистое усиление ветра до 20 метров в секунду. Возможен град.

- Наиболее интенсивные осадки прогнозируются на вечер текущего дня в юго-западных районах области – Романовский, Балашовский, Самойловский, Калининский районы. В той части, где они граничат с Волгоградской областью. В остальные дни ожидаются умеренные осадки, - рассказала «КП-Саратов» замначальника гидрометцентра Саратовской области Светлана Цветайло.

Также Цветайло отметила, что на регион надвигаются сильные грозы.