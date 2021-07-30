Столкновение автобуса с грузовиком закрыло выезд из Саратова в сторону аэропорта

Сегодня, 30 июля, на кольце на Сокурском тракте произошло крупное ДТП. Видео с места происшествия опубликовали в группе в соцсети.

Столкнулись автобус №11 и грузовик Skania. О пострадавших пока не сообщается.

Из-за аварии закрыт выезд из Ленинского района Саратова в сторону аэропорта «Гагарин». Образовалась огромная пробка.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.