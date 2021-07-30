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Происшествия30 июля 2021 13:50

Столкновение автобуса с грузовиком закрыло выезд из Саратова в сторону аэропорта

Образовалась огромная пробка
Источник:kp.ru
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Сегодня, 30 июля, на кольце на Сокурском тракте произошло крупное ДТП. Видео с места происшествия опубликовали в группе в соцсети.

Столкнулись автобус №11 и грузовик Skania. О пострадавших пока не сообщается.

Из-за аварии закрыт выезд из Ленинского района Саратова в сторону аэропорта «Гагарин». Образовалась огромная пробка.

Авария с автобусом и грузовиком на Сокурском тракте

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