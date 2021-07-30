Младенец в Саратове скончался от травмы головы

Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти 5-месячного ребенка 28 июля в одной из квартир дома по улице Тархова в Саратове стала тупая травма головы.

Следователями СК возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщалось ранее, 28 июля 2021 года, около 7 часов утра, бригадой скорой медицинской помощи, прибывшей по вызову в квартиру дома по улице Тархова города Саратова, была констатирована смерть 5-месячного мальчика. Ребенок находился по данному адресу вместе с мамой в гостях у ее приятельницы.

Следователями осуществляется сбор информации о родителях мальчика и выполнении ими своих обязанностей по отношению к ребенку.

Напомним, мать ребенка вместе с подругой выпивали в тот вечер, а утром обнаружили мертвого ребенка. По словам матери, он мог выпасть из коляски.

Кроме погибшего младенца в семье еще четверо детей.