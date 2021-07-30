Саратовская прокуратура вернула дело бывшего депутата Гайдука в полицию

Саратовская прокуратура вернулась к делу бывшего депутата облдумы Александра Гайдука. Об этом пишет «Коммерсантъ». Экс-избранника народа обвиняли в покушении на мошенничество в особо крупном размере, после дело было переквалифицировано на самоуправство. В июне в связи с «деятельным раскаянием» расследование прекратили.

Следствие считало, что Гайдук пытался похитить у участвовавшего в нацпроекте «Жилье и городская среда» бизнесмена более 10 млн рублей. Дело по статье о мошенничестве было возбуждено в июле прошлого года по инициативе регионального УФСБ после задержания бывшего депутата при получении транша в два миллиона. Сначала Гайдука заключили под стражу, но в сентябре 2020-го меру изменили на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Со ссылкой на подписанное зампрокурора Саратова Ильей Апариным постановление, издание сообщает о возврате дела в следственное управление городского УМВД. Это связано с множеством нарушений, допущенных полицейскими при прекращении дела.

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