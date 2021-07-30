Выходные в Саратове: жара, ливень, шквалы и град

Замначальника гидрометцентра Саратовской области Светлана Цветайло рассказала о погоде на предстоящие выходные.

- Сохранится жаркая, а к началу следующей недели в Заволжье – очень жаркая погода. Температура воздуха в ближайшие двое суток в интервале 29-34, в Заволжье – 35-38 градусов. В понедельник в Заволжье – от 35 до 40, на остальной территории – 32-35, - рассказала синоптик.

Ночные температуры также ожидаются высокие – 18-23, только в пониженных формах рельефа на Северо-Западе области – 14-16.

В Саратове ночью от 19 до 21. Завтра днем – 29-31, первого числа – 32-34. В понедельник обещают от 35 до 37.

Также Цветайло отметила, что, несмотря на жару, на регион надвигаются сильные осадки:

- Грозовая деятельность, о которой я говорю, будет связана с располагающимся в широтном направлении на территории области малоподвижным атмосферным фронтом. В этой связи во второй половине дня, в момент максимального прогрева, будут формироваться кучево-дождевые облака, и, соответственно, будут выпадать ливневые осадки. Местами грозы, шквалы, в отдельных районах возможен град.

Напомним, самые сильные дожди пройдут в четырех районах области сегодня, 30 июля.

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