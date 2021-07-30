В Саратовскую область с начала года переехали 1,1 тысячи соотечественников из-за рубежа

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Министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров сообщил, что в регион сначала года прибыли 1,1 тыс. соотечественников из-за рубежа.

За время реализация Государственной программы по добровольному переселению соотечественников в Саратовскую область переехали 27 тысяч человек. Регион участвует в программе уже 11 лет, с 2010 года.

- Регион привлекателен для участников программы, в первую очередь, тем, что здесь созданы все условия для развития детей. В области много колледжей, техникумов, вузов, что позволяет дать ребенку достойный старт во взрослую жизнь. Сегодня большое развитие получают культурные и спортивные объекты, – считает Егоров.

При этом, по данным статистики, только за первый квартал 2021 года Саратовскую область покинули на 1945 человек больше, чем приехали в нее жить. Суммарно по миграционным и естественным потерям в первые три месяца 2021 года Саратовская область сократилась населением на 8626 человек.