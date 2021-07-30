Сегодня в Саратовской области сильные осадки ожидаются только в четырех районах

Замначальника гидрометцентра Саратовской области Светлана Цветайло рассказала «КП-Саратов» о сильном дожде, который должен пройти сегодня, 30 июля.

Синоптик отметила, что в течение ближайших дней во второй половине дня в регионе прогнозируют кратковременные, но достаточно сильные осадки.

- Наиболее интенсивные осадки прогнозируются на вечер текущего дня в юго-западных районах области – Романовский, Балашовский, Самойловский, Калининский районы. В той части, где они граничат с Волгоградской областью. В остальные дни ожидаются умеренные осадки, - рассказала синоптик.

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