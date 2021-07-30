Саратовцы рассказывают о минировании соцобъектов: правоохранители хранят молчание

Сегодня, 30 июля, саратовцы сообщают о минировании социальных объектов. Подробностей пока не сообщают.

Так, в соцсетях горожане пишут о минировании ТЦ «Аврора». В городских СМИ пишут, что аналогичные сообщения поступают и о других торговых центрах.

Также издание Saratovnews пишет о том, что родители детей садика «Солнышко» в Солнечном также обеспокоились, не заминировано ли учреждение – возле него стояли люди с автоматами, а горожан просили уйти.

В пресс-службе регионального ГУ МВД комментировать происходящее отказались. Связаться представительницей Росгвардии не удалось.

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