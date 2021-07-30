Женщина заступилась за пасынка на 9 мая и зарезала мужа

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К семи годам колонии общего режима приговорена 52-летняя жительница Маркса Саратовской области за смертельное ранение мужа.

История произошла вечером 9 мая 52-летняя женщина выпивала вместе с 51-летним мужем в своей квартире в дома по улице Фабричной. К ним в гости заглянул ее сын от первого брака. Супруг не жаловал пасынка и принялся с ним ругаться. После того, как сын ушел, женщина высказала супругу за его плохое отношение к сыну, а потом в процессе ссоры схватила со стола нож и ударила мужа в спину. Осознав что произошло, она попыталась обработать рану, уложила мужа на кровать, а сама побежала к соседям. Прибывшие по вызову соседей медики смогли только констатировать смерть потерпевшего.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его смерть наступила вследствие проникающего колото-резаного ранения с повреждением легкого.

Подсудимая признала вину и раскаялась, уточнили в региональном СУ СКР.