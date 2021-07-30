За день в Саратовской области произошли пять лесных пожаров

За прошедший день в Саратовской области произошли пять лесных пожаров на 35 гектарах. Об опасной обстановке пишет в своём Telegram-канале председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

Всего с начала года в лесах области произошли 1 086 пожаров на площади 19 649 гектаров.

- Главная задача на сегодняшний день – минимизировать последствия для окружающей среды и не допустить распространения огня к населенным пунктам. Напомню, что по 31 октября в регионе действует особый противопожарный режим. На время его действия введены дополнительные меры безопасности, - пишет Бусаргин.

Председатель правительства напомнил, что в лесах запрещено разводить костры, жечь мусор и проводить пожароопасные работы. Также недопустимо проводить сельхозхозяйственные палы. Помимо этого, в леса региона запрещено заезжать на машинах.

- Любое небольшое возгорание может привести к крупному стихийному бедствию. Соблюдайте правила пожарной безопасности, берегите себя и своих близких, - предупредил чиновник.

При обнаружении пожара или признаков возгорания необходимо сообщить об этом по телефонам:

112 – экстренные службы,

8-800-100-94-00 – прямая линия лесной охраны,

490-516 – региональная диспетчерская служба Минприроды.

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