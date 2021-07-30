Мошенники едва не обманули торговца контрафактным алкоголем на 800 тысяч рублей

В Саратове вынесли приговоры двум мужчинам, которые признаны виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере. 41-летнему подсудимому назначено наказание в виде 2, 5 лет лишения свободы, 44-летнему – в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Следствие и суд установили всю историю неудавшегося мошенничества.

Полиция провела проверку и выявила факт незаконного оборота алкоголя – предприниматель торговал спиртным без акцизных марок. Двое местных жителей предложили помощь – они заявили предпринимателю, что «есть нужные связи» и они могут посодействовать положительному решению вопроса по материалу проверки. Цена «решения вопроса» – 800 тысяч рублей.

Вечером 2 июня 2020 года возле одного из домов на Набережной Космонавтов в Саратове, они получили 800 000 рублей. Но воспользоваться ими не успели – «решальщиков» задержали сотрудники УФСБ России по Саратовской области.

- В действительности мужчины не собирались передавать полученные денежные средства представителям правоохранительных органов в качестве взятки, а руководствуясь корыстными мотивами, планировали похитить их и распорядиться по своему усмотрению, - сообщили в региональном СУ СКР.

Вину свою мошенники не признали, но суд посчитал иначе.