В Энгельсе мужчина выпал с многоэтажки на улице Колотилова

В Энгельсе утром 30 июля на улице Колотилова погиб мужчина. Он упал с высоты пятого этажа с одного из домов в поселке Мелиоратор.

- Приехавшая на вызов бригада "Скорой помощи" констатировала смерть мужчины возле одной из многоэтажек на Колотилова. Травмы от которых он погиб, характерны при падении с высоты. Мужчина средних лет, умер до приезда медиков, - прокомментировали в региональном минздраве.

В региональном СУ СКР сообщили, что начата проверка по факту смерти мужчины, его личность устанавливается.

По данным "КП-Саратов", мужчина совершил необдуманный поступок.