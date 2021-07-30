Володин пообещал, что педагогический колледж в Аткарске начнет возрождаться уже в этом году

Здание бывшего колледжа в Аткарске

Возрождение педагогического колледжа в Аткарске начнется уже в этом году.

Вячеслав Володин обсудил с жителями Аткарска планы по возрождению педагогического колледжа. С инициативой восстановления учебного учреждения он выступил зимой этого года во время посещения города.

Одно из самых красивых зданий Аткарска – бывшая женская гимназия и педагогическое училище – было построено в 1907 году и уже 10 лет пустует. Это объект культурного наследия регионального значения. В прошлом году в рамках программы по сохранению историко-культурного наследия был разработан проект реставрации этого здания.

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Володин предложил воссоздать в нем педагогический колледж при СГУ, который сможет обеспечивать кадрами область. Сначала необходимо провести реставрацию здания. Средства на эти работы уже найдены.

- Необходимо развернуть работы и как можно быстрее их завершить. Давайте попросим Андрея Воробьева подставить плечо, он профессиональный строитель, – сказал Володин. Воробьев рассказал, что работы начнут в августе.

Володин отметил, что с педагогическими кадрами в регионе дефицит и Аткарский колледж поможет частично решить эту проблему. Сейчас уже идет работа по подбору преподавателей в учреждение.

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- Кто закрывал колледж, не думал о последствиях. Общий ущерб и цена неэффективных решений – 200 млн рублей. Когда речь идет об образовательных учреждениях, необходимо делать все, чтобы их сохранить, – сказал Вячеслав Володин.

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Обсудили и еще одно новшество в СГУ: в этом году открылся новый факультет фундаментальной медицины. Инициатором его появления был Вячеслав Володин.

- Это будущее развития медицины. Развитие технологий будет стремительным. Многое зависит от того, какое место займет в этом наш университет. Хорошо, что сейчас это делаем, мы одни из первых, - заметил Володин.