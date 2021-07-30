Бил арматурой стекла и прыгал по крыше: Разгромившего полицейский автомобиль мужчину признали психически ненормальным

Машину полицейских серьезно повредили Фото: СУ СКР по Саратовской области

Суд в Саратовской области отправил на принудительное лечение у психиатра в стационар общего типа 34-летнего жителя районного поселка Базарный Карабулак, который разгромил машину приехавших на вызов полицейских и поносил их последними словами.

Напомним, неадекватный мужчина в апреле 2021 года в пять утра стал ломиться в квартиру своей бывшей сожительницы. Женщина испугалась и вызвала полицию. Пока полицейские проводили опрос женщины, дебошир переключился на машину правоохранителей.

- Полицейские проследовали в квартиру заявительницы для ее опроса об обстоятельствах произошедшего. В это время с улицы раздались характерные звуки ударов по металлу и бьющегося стекла. 34-летний злоумышленник взобрался на крышу служебного автомобиля «ЛАДА НИВА» и стал наносить удары по крыше и стеклам металлической арматурой, - сообщили в региональном СУ СКР. Пока буяна снимали с крыши тот успел обматерить одного из сотрудников. В результате ему были предъявлены обвинения не только в порче чужого имущества, но и в оскорблении полицейских при исполнении.

Кстати, стоимость причиненного ущерба автомобилю оценили в 171 532 рублей.

Невменяемость осужденного доказала психолого-психиатрическая судебная экспертиза.