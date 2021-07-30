257 новых случаев коронавируса выявили в Саратовской области за минувшие сутки

257 новых случаев коронавируса нашли на территории Саратовской области за минувшие сутки. Всего с начала пандемии заразились 72 815 человек.

Выздоровели 67 981 человек, за сутки – 228.

В Саратове нашли 100 случаев, в Энгельсском районе – 30, а в Балаковском – 20.

Среди заболевших 17 детей до 14 лет, шесть подростков 15-17-ти и 60 человек старше 60 лет.

Пневмонию выявили у 90 человек, бессимптомно переносят заболевание шесть человек.

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