Саратовское ГУ МВД: делом об изнасиловании полицейским 18-летней девушки занимаются в СК

В ГУ МВД Саратовской области прокомментировали сообщение о возможном изнасиловании дежурным 4-го отдела 18-летней горожанки.

Напомним, как стало известно "КП-Саратов", супруг подруги Лилии Б. после ссоры девушек попросил работающего в органах товарища «наказать» обидчицу жены. И Сергей Ш., как заявила позднее жительница Саратова, её изнасиловал.

- Сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области выявлен факт возможной причастности сотрудника дежурной части в совершении противоправного деяния, совершенного 20 июля 2021 года в ОП № 4 в составе У МВД России по г. Саратову.

В настоящее время материал проверки направлен в СО по Ленинскому району г. Саратова СУ СК РФ по Саратовской области для принятия решения. В случае установления вины сотрудника он будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в соответствии с действующим законодательством, - сообщили в пресс-службе регионального МВД.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.