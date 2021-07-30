Весь Саратов стоит в пробках

Город стоит в пробках
Фото: Екатерина Семенова
Сегодняшнее утро, 30 июля, в Саратове началось с пробок по всему городу. Очевидцы прислали в редакцию «КП-Саратов» фотографии с мест заторов.
В Кировском районе из-за ремонта дороги на 1-й Дачной перекрыли полосу в сторону центра. Машины стоят от Вишневой.
Пробка на 1-й Дачной
В Волжском районе стоит Соколовая, от Энгельсского моста. Там также ведутся дорожные работы.
Пробка на Соколовой
Фото: Александр Уриевский
В центре затор на улице Горького. Уже из-за коммунальных работ.
Пробка на Горького
Фото: Екатерина Семенова
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