Весь Саратов стоит в пробках

Город стоит в пробках Фото: Екатерина Семенова

Сегодняшнее утро, 30 июля, в Саратове началось с пробок по всему городу. Очевидцы прислали в редакцию «КП-Саратов» фотографии с мест заторов.

В Кировском районе из-за ремонта дороги на 1-й Дачной перекрыли полосу в сторону центра. Машины стоят от Вишневой.

Пробка на 1-й Дачной

В Волжском районе стоит Соколовая, от Энгельсского моста. Там также ведутся дорожные работы.

Пробка на Соколовой Фото: Александр Уриевский

В центре затор на улице Горького. Уже из-за коммунальных работ.

Пробка на Горького Фото: Екатерина Семенова

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.