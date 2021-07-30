Дорожники в Саратове устроили ремонт на оживленном перекрестке в утренний час-пик

Дорожники решили, что работа в утренний час-пик - показательна и всем заметна Фото: Екатерина Семенова

Утром 30 июля в Саратове затеяли ремонт дороги на перекрестке улицы Техническая и проспекта 50 лет Октября.

Затор на проспекте образовался с самого утра Фото: Екатерина Семенова

Этот оживленный перекресток на границе Ленинского и Кировского районов даже без ремонта постоянно загружен и здесь образуются пробки. Сейчас из-за дорожной техники, а также из-за того, что закрыта для проезда одна полоса по проспекту от Технической в сторону центра города, глухой затор образовался с самого утра.

Перекрытие полосы утром в будни из Ленинского района в центр выглядит издевательством Фото: Екатерина Семенова

Горожане как в личном транспорте, так и в общественном выражают резкое недоумение в адрес дорожников и городских властей по поводу такого несвоевременного перекрытия проезда на этом участке.