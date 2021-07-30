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Общество30 июля 2021 7:21

Дорожники в Саратове устроили ремонт на оживленном перекрестке в утренний час-пик

Огромная пробка образовалась на проспекте 50 лет Октября
Источник:kp.ru
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Дорожники решили, что работа в утренний час-пик - показательна и всем заметна

Дорожники решили, что работа в утренний час-пик - показательна и всем заметна

Фото: Екатерина Семенова

Утром 30 июля в Саратове затеяли ремонт дороги на перекрестке улицы Техническая и проспекта 50 лет Октября.

Затор на проспекте образовался с самого утра

Затор на проспекте образовался с самого утра

Фото: Екатерина Семенова

Этот оживленный перекресток на границе Ленинского и Кировского районов даже без ремонта постоянно загружен и здесь образуются пробки. Сейчас из-за дорожной техники, а также из-за того, что закрыта для проезда одна полоса по проспекту от Технической в сторону центра города, глухой затор образовался с самого утра.

Перекрытие полосы утром в будни из Ленинского района в центр выглядит издевательством

Перекрытие полосы утром в будни из Ленинского района в центр выглядит издевательством

Фото: Екатерина Семенова

Горожане как в личном транспорте, так и в общественном выражают резкое недоумение в адрес дорожников и городских властей по поводу такого несвоевременного перекрытия проезда на этом участке.

Затор с самого утра

Затор с самого утра