Дожди в Саратовской области не закончатся и ночью

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 30 июля.

В регионе облачно с прояснениями. Утром и днём обещают кратковременные дожди, местами грозы. Ветер веет с Юго-Запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, шквалистые усиления – до 15-17 м/с. Термометры в течение дня покажут от 27 до 32 градусов выше нуля, в Левобережье местами – 35-37.

Ночью также будет дождливо. Термометры покажут от 18 до 23 градусов тепла.

В Саратове сейчас +20°С. К 10 утра температура поднимется до +27°С. Максимальное тепло придется на день – обещают до +31°С и дожди. Почти штиль. Облачность переменная.

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