Ограбление по-саратовски: подробности побега на «десятке»

В федеральных Telegram-каналах раскрыли подробности вчерашнего ограбления в Саратове. Напомним, злоумышленники разбили стекло авто, отобрали у директора местного предприятия 17 миллионов и скрылись на «ВАЗ-2110».

Инцидент произошел около 3 часов дня на улице Шехурдина. В KIA Optima, на которую напали неизвестные в масках, сидела 34-летняя финансовый директор компании ООО «Металл Экспорт». При себе у женщины была сумка с крупной суммой, которая принадлежала компании.

Спустя 20 минут сотрудники органов нашли «десятку». Она догорала неподалеку от места налета.

Возбуждено дело о грабеже.

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