Алкогольные посиделки в заброшенном доме в Саратове закончились трагедией

Задержан подозреваемый по делу о смертельном нападении на собутыльника Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Саратове задержан 52-летний мужчина по подозрению в нападении на человека, который скончался от полученных травм.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, жертвой стал 32-летний мужчина.

Пострадавший был обнаружен вечером 11 июля около подъезда дома №9 на улице Антонова. Вскоре он скончался из-за колото-резаных ранений. Было возбуждено уголовное дело. Следователи СК совместно с сотрудниками отдела полиции №4 установили личность подозреваемого.

По версии следствия, около семи вечера трое мужчин распивали алкоголь в расселенном доме на улице Лебедева-Кумача. Двое из них поссорились и 52-летний схватил нож и несколько раз ударил 32-летнего в живот. Тот выбежал на улицу, где его вскоре увидели прохожие и вызвали скорую помощь. Но 13 июля он скончался в больнице.

Решается вопрос о мере пресечения задержанному.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.