ООО «Теплосистемы» обязали восстановить котельную и вернуть отопление жителям Красного Кута

Сегодня, 29 июля, суд удовлетворил иск администрации Краснокутского района к ООО «Теплосистемы», зарегистрированной в Саратове.

Суть претензий состояла в том, что 20 мая ООО «Теплосистемы» неправомерно снесли котельную по адресу: Комсомольская, д.102к в Красном Куте. Она обеспечивала теплом дома на улицах Комсомольская и проезд Нефтяников. По закону компания должна была уведомить не менее чем за 8 месяцев ответственный орган МСУ, однако этого не было сделано.

Теперь суд обязал ответчика восстановить и вновь ввести в эксплуатацию отключенную котельную. Решение еще может быть обжаловано.