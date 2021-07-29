Награждены саратовские победители конкурса «Лучшие практики наставничества»

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Сегодня, 29 июля, предприятия Саратовской области прошло награждение победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшие практики наставничества». Он уже второй год подряд проводится в области среди предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». инициированного президентом Владимиром Путиным.

Награждение состоялось на площадке «Фабрики процессов». Победители и финалисты конкурса получили возможность представить свои проекты на всероссийском конкурсе лучших практик наставничества, о чем информирует региональное министерство экономического развития.

Целью конкурса является внедрение передовых практик наставничества.

Конкурс проводился по трем номинациям: «Наставничество в профессиональном развитии молодежи», «Наставничество в профессиональном самоопределении», «Наставничество в области повышения производительности труда».

Анна Каргальцева помощник технического директора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» подчеркнула, что предприятие одним из первых вступило в нацпроект: «Мы признательны министерству экономического развития области, что нас активно приобщают к процессу повышения производительности труда. Эксперты ФЦК и РЦК предоставили нам множество полезных знаний». Предприятие заняло второе место в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда».