«КВС» выплатят дорожникам компенсацию за обледенелые дороги

Апелляционный суд Саратовской области оставил в силе решение суда первой инстанции по взысканию с «Концессий водоснабжения-Саратов» более 600 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе арбитража.

С иском в суд обращалось МБУ «Служба благоустройства города». Первоначально учреждение требовало 834 768 рублей за то, что из-за аварий на коммуникациях «КВС» в период с 25 по 30 ноября 2019 года МБУ приходилось избавляться от наледей на десятках улиц в Волжском, Заводском и Октябрьском районах.

- Информация об аварийных ситуациях, угрожавших здоровью и жизни участников дорожного движения, требовавших незамедлительного устранения, направлялась в МКУ «ЕДДС», подавались заявки в ООО «КВС» об устранении последствий, - говорится в сообщении суда.

Тем не менее, «КВС» в суде признали свою ответственность только по одному адресу на Большой Садовой. Тогда к разбирательству привлекли экспертов, которые установили сумму убытков МБУ из-за аварий «КВС» – 627 711 рублей.

«КВС» пытались обжаловать решение суда, но Двенадцатый арбитраж не удовлетворил их требования.

Напомним, тема с ненадлежащим исполнением «Концессиями» своих обязательств не утихает последние пару недель. Пока город утопает в коммунальных авариях, компания пытается поднимать тарифы.

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