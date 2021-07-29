Балаковец чуть не убил собутыльника за обвинения в неуважении к жене

Суд вынес приговор 32-летнему жителю Балакова Саратовской области. Мужчина предстал перед законом за покушение на убийство товарища.

Следствием и судом установлено, что в ночь с 14 на 15 марта осужденный выпивал в своей квартире на Степной в компании 41-летнего приятеля и 28-летней общей знакомой. Когда на город опустилась ночь, девушка ушла в комнату, а товарищи продолжили заседать на кухне. Поддавшись градусу, старший из мужчин пристыдил младшего за неуважение к жене. Тот рассердился, повалил оппонента на пол и начал избивать ногами. Затем оскорбленный супруг схватил нож, три раза ударил им потерпевшего в грудь и четыре раза – в спину.

- Потерпевший смог выбежать из квартиры в подъезд, где его впоследствии подобрала бригада скорой медицинской помощи. В лечебном учреждении ему было проведено оперативное вмешательство, поскольку три из нанесённых ударов оказались проникающими и повредили легкое, - уточнили в пресс-службе регионального СУ СК.

Вину балаковец так и не признал. Тем не менее, суд вынес приговор – 6,5 лет строгого режима.

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