Саратовские похитители 17 миллионов скрылись на «десятке» и сожгли свой автомобиль

Вчера, 28 июля, в Саратове произошло крупное окрабление. Об этом пишет издание «СарБК».

На дороге на пересечении Шехурдина и Технической кто-то разбил заднее стекло автомобиля KIA Optima и вытащил из салона 17 млн рублей. Грабители сбежали на «ВАЗ-2110».

В полицию обратился финансовый директор одной из маталлобаз города. В тот же день авто грабителей нашли сгоревшим на Технической.

Возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается прокуратура Ленинского района.

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