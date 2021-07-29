Саратовские похитители 17 миллионов скрылись на «десятке» и сожгли свой автомобиль

Вчера, 28 июля, в Саратове произошло крупное окрабление. Об этом пишет издание «СарБК».
На дороге на пересечении Шехурдина и Технической кто-то разбил заднее стекло автомобиля KIA Optima и вытащил из салона 17 млн рублей. Грабители сбежали на «ВАЗ-2110».
В полицию обратился финансовый директор одной из маталлобаз города. В тот же день авто грабителей нашли сгоревшим на Технической.
Возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается прокуратура Ленинского района.
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