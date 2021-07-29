Утверждена программа расселения домов на Летке в Энгельсе

Утверждена программа по расселению аварийных домов на территории Летного городка в Энгельсе Саратовской области. Сегодня, 29 июля, документ подписал председатель регионального правительства Роман Бусаргин.

В своём Telegram-канале чиновник напомнил, что финансирование программы, 381 434 678,32 рублей, регион получил по решению Президента Владимира Путина после обращения к нему губернатора Валерия Радаева.

- О необходимости расселения домов в Летном городке неоднократно заявлял Председатель Госдумы РФ Вячеслав Викторович Володин. По его инициативе в микрорайоне также будет восстановлено здание Дома офицеров, которое может использоваться как культурный центр, в том числе для детей, - говорится в сообщении.

Реализация программы запланирована на 2021-22 годы. Расселят 31 многоквартирный дом. С полным списком можно ознакомиться ниже.

Список домов на расселение

Под особый контроль расселение поручено взять министерству строительства и ЖКХ Саратовской области.

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