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Происшествия29 июля 2021 13:08

Бастрыкин взял на контроль дело о гибели детей и взрослых на пожаре под Балаково

Он поручил доложить ему подробности трагедии
Источник:kp.ru
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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему обо всех обстоятельствах гибели людей, в том числе детей, на пожаре в Саратовской области.

Он также поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, СУ СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в селе Наумовка Балаковского района, в результате которого погибли пять человек, в том числе трое детей. Сейчас следователи устанавливают причину возгорания.