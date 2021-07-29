Бастрыкин взял на контроль дело о гибели детей и взрослых на пожаре под Балаково

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему обо всех обстоятельствах гибели людей, в том числе детей, на пожаре в Саратовской области.

Он также поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, СУ СКР по Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту пожара в селе Наумовка Балаковского района, в результате которого погибли пять человек, в том числе трое детей. Сейчас следователи устанавливают причину возгорания.