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Происшествия29 июля 2021 13:03

Жительница Саратова попала в больницу из-за водителя маршрутки: ведется расследование

Инцидент произошел в Волжском районе
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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По факту травмирования жительницы Саратова в ДТП с участием маршрутки начали расследование. Публикацию «КП-Саратов» прокомментировали в МКУ «Транспортное управление».

Напомним, вчера, 28 июля, в Волжском районе Саратова водитель марш9рутки №45 не выбрал правильную дистанцию и врезался в автомобиль, который ехал впереди. Из-за этого в больницу попала 59-летняя пассажирка.

- Перевозчиком проводится служебное расследование обстоятельств ДТП, - сообщили в МКУ.

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