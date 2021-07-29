Жительница Саратова попала в больницу из-за водителя маршрутки: ведется расследование

По факту травмирования жительницы Саратова в ДТП с участием маршрутки начали расследование. Публикацию «КП-Саратов» прокомментировали в МКУ «Транспортное управление».

Напомним, вчера, 28 июля, в Волжском районе Саратова водитель марш9рутки №45 не выбрал правильную дистанцию и врезался в автомобиль, который ехал впереди. Из-за этого в больницу попала 59-летняя пассажирка.

- Перевозчиком проводится служебное расследование обстоятельств ДТП, - сообщили в МКУ.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.