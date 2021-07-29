Саратовский минздрав: коронавирус повлиял на увеличение смертности в регионе

На прошедшем сегодня, 29 июля, в саратовском минздраве брифинге по вопросам коронавируса первый замминистра Станислав Шувалов рассказал об увеличении смертности в регионе:

- Демографические показатели и вообще вопросы прироста и убыли населения находятся на особом контроле правительства области. За полгода в регионе умерли 16,2 тыс. человек, только 2 193 - миграция. На демографическую ситуацию влияет и состав населения. В Саратовской области на 2% больше пожилых граждан, чем в среднем по России. Пандемия новой коронавирусной инфекции внесла свои коррективы и повлияла на все демографические процессы.

Шувалов отметил, что смертность в Саратовской области за последние полгода оказалась выше, чем за аналогичный период 2020-го. Преимущественно, уточнил замминистра, за счет граждан старше 65 лет, которые относятся к группе риска не только по коронавирусу, но и по всем остальным заболеваниям.

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