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Общество29 июля 2021 12:33

В Роспотребнадзоре не исключили новых ограничений для саратовских предпринимателей из-за коронавируса

Заболеваемость продолжает расти
Источник:kp.ru
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Представитель регионального управления Роспотребнадзора Игорь Вяткин не исключил введения ограничений на работу предприятий и организаций в случае продолжения роста заболеваемости. Об этом он заявил на брифинге в региональном минздраве 29 июля.

- Отмечу, что главное ограничение - соблюдение масочного режима и дистанцирования. Будем ли мы накладывать дополнительные ограничения на бизнес - исключить не могу. Всегда, когда предлагаем ограничения, руководствуемся принципами поэтапности и осторожности.

Деятельность бизнеса тоже влияет на эпидемиологическую обстановку в области, - заметил Игорь Вяткин.

Он призывал граждан соблюдать ограничения и вакцинироваться.

В минздраве уточнили, что в Саратовской области рост заболеваемости немного превышает среднероссийские.