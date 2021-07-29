СК завело уголовное дело после гибели семьи на пожаре в Балакове

На пожаре под Балаково погибли пять человек
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
СУ СК Саратовской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Напомним, этой ночью в селе Наумовка Балаковского района в пожаре погибли три ребенка и их бабушка и дедушка.
Пожарные достали из-под завалов тела трех детей и их бабушки и дедушки
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
- В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, имеющих значение для дела. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти погибших, а также пожарно-техническая экспертиза с целью установления причины возгорания, - говорится в сообщении следственного комитета.
Следователи завели уголовное дело
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Расследование уголовного дела продолжается.
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