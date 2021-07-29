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Общество29 июля 2021 11:55

СК завело уголовное дело после гибели семьи на пожаре в Балакове

Погибли три ребенка и их бабушка с дедушкой
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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На пожаре под Балаково погибли пять человек

На пожаре под Балаково погибли пять человек

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

СУ СК Саратовской области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Напомним, этой ночью в селе Наумовка Балаковского района в пожаре погибли три ребенка и их бабушка и дедушка.

Пожарные достали из-под завалов тела трех детей и их бабушки и дедушки

Пожарные достали из-под завалов тела трех детей и их бабушки и дедушки

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

- В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, имеющих значение для дела. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти погибших, а также пожарно-техническая экспертиза с целью установления причины возгорания, - говорится в сообщении следственного комитета.

Следователи завели уголовное дело

Следователи завели уголовное дело

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Расследование уголовного дела продолжается.

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