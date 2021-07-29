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Общество29 июля 2021 11:34

В Саратовской области побит рекорд по смертности от коронавируса

Погибли 17 человек
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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По данным сайта СтопКоронавирус.РФ, за минувшие сутки от COVID-19 в Саратовской области погибли 17 человек. Это рекорд с начала пандемии.

- За прошедшие сутки новая коронавирусная инфекция унесла жизни десяти женщин и семерых мужчин в возрасте от 43 до 80 лет, - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Всего от новой коронавирусной инфекции скончались 1 713 саратовцев.

Напомним, за прошедший день в регионе зарегистрировано 253 новых случая.

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